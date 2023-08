Stiri pe aceeasi tema

- Biletele se pot achizitiona de pe platforma de vanzare a biletelor in sistem online festivalmamaia.cinemagia.ro si casierie, la urmatoarea adresa: Bulevardul Ferdinand nr. 56. Program casierie: 10 august 24 august: 13:00 20:00; 25 august 27 august: 12:00 18:00.Tarifele biletelor sunt urmatoarele: Bilet…

- A aparut in industria muzicala in anul 1963, cand a debutat la Festivalul National de Muzica Mamaia, aflat atunci la prima editie, cu melodia "In tot ce e frumos pe lume" de Elly Roman El, Aura Urziceanu si Mihaela Mihai au cucerit pentru Romania Cupa Europei la Festivalul International al Cantecului…

- In 1993, Kia lansa pentru prima data SUV-ul de dimensiuni compacte Sportage. 30 de ani mai tarziu, modelul a crescut in dimensiuni și a devenit unul dintre cele mai populare SUV-uri ale marcii sud-coreene. Cu ocazia implinirii a 3 decenii de existența, Kia a lansat noua ediție speciala 30th Anniversary…

- Loredana Groza a susținut duminica, 9 iulie, un concert in cadrul Freeland Festival de la Slobozia. Artista a purtat o ținuta neașteptata pe scena, iar fanii au reacționat in spațiul public dupa ce au vazut-o. Cantareața a imbracat o salopeta neagra, transparenta accesorizata cu foarte multe cristale…

- Organizatorii Neversea se arata foarte multumiti de editia aniversara a festivalului de la Constanta. Edy Chereji, organizator al festivalului Neversea sustine ca editia din acest an este cea mai frumoasa de pana aucm. "Este cea mai frumoasa editie Neversea de pana acum Nu degeaba a fost o editie aniversara…

- Interpreta de muzica ușoara, Anastasia Lazariuc, Artista a Poporului, și Cetațean de Onoare al mun. Chișinau, implinește joi 70 de ani. Ea s-a nascut la 6 iulie 1953, in satul Bacioi, localitate din suburbia municipiului Chișinau. A urmat Școala muzicala-profesionala „Ștefan Neaga” din Chișinau, secția…

- In 1983, Fiat a lansat Panda 4x4, versiunea mai robusta și cu tracțiune integrala a micului model de oraș. La fel ca versiunea obișnuita, Panda 4x4 continua sa fie produs pana in zilele noastre. Cu ocazia implinirii a 40 de ani de la debutul acestui model, Fiat tocmai a lansat ediția aniversara Panda…

- In perioada 9-11 iunie 2023 are loc ediția a X-a a evenimentului Șotron. Festivalul copilariei, organizat de Muzeul Național al Literaturii Romane Iași și Asociația „Patrimoniu pentru comunitate”. Acesta se va desfașura in Dumbrava Minunata și Gradina Urbana de la Muzeul „Mihail Sadoveanu” din Iași,…