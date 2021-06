Incepe Bacul ! Rezultate finale in 9 iulie ! Luni, 28 iunie, va incepe sesiunea de vara a examenului national de Bacalaureat. Primul examen va fi cel scris la limba si literatura romana. Pe 29 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului, o zi mai tarziu proba la alegere a profilului si specializarii, iar pe 1 iulie cea la limba si literatura materna. […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Social 2.104 candidati inscrisi anul acesta la Bacalaureat in Teleorman iunie 25, 2021 13:09 Pentru sustinerea Bacalaureatului in prima sesiune din acest an s-au inscris 2.104 candidati teleormaneni, potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean. Dintre acestia, 1.660 sunt absolventi…

- Probele scrise ale examenului de Bacalaureat incep pe data de 28 iunie cu Limba si literatura romana, urmata pe 29 iunie de proba obligatorie a profilului, pe 30 iunie este programata proba la alegere a profilului si specializarii si pe 1 iulie cea de Limba si literatura materna. Nu este mult, dar timpul…

- Febra examenelor si emotiile incep pentru 3.500 de absolventi de clasa a XII-a din Maramures. Acestia s-au inscris pentru sesiunea iunie – iulie a examenului national de bacalaureat din acest an. Potrivit calendarului, intre 14 si 25 iunie, vor fi echivalate competentele lingvistice si digitale, probele…

- Astazi, 4 iunie este ultima zi de școala pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a, care vor susține luna aceasta prima proba a examenului de Bacalaureat. Tot astazi, se incheie inscrierea candidaților la prima sesiune a examenului de Bacalaureat . Examenul de Bacalaureat 2021 va fi organizat, ca și…

- Elevii claselor a XII-a si a XIII-a incheie cursurile astazi, cand este si ultima zi de inscriere a candidatilor pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat. Candidatii vor sustine, in 28 iunie, prima proba – cea scrisa la Limba si literatura romana. In 29 iunie, este programata proba scrisa obligatorie…

- Rata de promovabilitate la simularea examenului de Bacalaureat, susținuta saptamana trecuta, indica, la nivel național, un procent... The post In județul Timiș, rata de promovabilitate la simularea examenului de Bacalaureat este de 34 la suta. Trei note de zece obținute la limba și literatura romana…

- Conform OME nr. 3449/05.03.2021, in scopul familiarizarii elevilor cu rigorile unui examen national de bacalaureat, dar și pentru optimizarea rezultatelor obținute de aceștia la finalul studiilor liceale, in perioada 22 – 25 martie 2021, un numar de 2995 de elevi din clasele a XII-a și a XIII-a din…

- Procentul de promovare (medii mai mari sau egale cu 6) la simularea examenului de bacalaureat este de 40,71%, informeaza un comunicat de presa al Ministerului Educatiei. Astfel, la proba de Limba si literatura româna, procentul de promovare (note…