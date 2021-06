Începe Bacalaureatul 2021! Emoții pentru absolvenții de liceu! Aceștia vor susține, in perioada 28 iunie – 1 iulie, probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2021. Luni, 28 iunie, are loc proba scrisa la Limba și literatura romana, marți, 29 iunie, proba scrisa a profilului, miercuri, 30 iunie, proba scrisa la alegere a profilului și specializarii, iar joi, 1 iulie, proba scrisa la Limba și literatura materna. Primele rezultate se vor afișa in 5 iulie (pana la ora 12), cand se depun și contestațiile (intre orele 12-18). Rezultatele finale se vor afișa in 9 iulie. La cele patru licee din… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

