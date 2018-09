Stiri pe aceeasi tema

- Primul eveniment dedicat exclusiv teatrului independent la Buzau a ajuns la cea de-a treia editie, care se va desfasura in perioada 21 - 27 septembrie. Spectacole de comedie, show-uri de improvizatie, spectacole pentru copii, evenimente Romania 100 si multe alte momente de exceptie sunt pregatite pentru…

- Cu o saptamana inainte de inceputul stagiunii 2018 ndash; 2019, Teatrul de Stat Constanta participa la Festivalul International de Teatru de la Oradea FITO , la categoria Spectacole mari invitate. Este vorba despre spectacolul EUTOPIA, de Yannis Margaritis, dupa Aristofan. Potrivit reprezentantilor…

- Festivalul International de Teatru Independent Undercloud debuteaza pe 22 august si se va desfasura pana pe 31 august in Bucuresti, la ARCUB-Gabroveni. Cea de-a unsprezecea editie aduce o noutate in programul festivalului: pe langa spectacole teatrale din Romania si din strainatate, Undercloud inaugureaza…

- Spectacole mobile, spectacole fixe si ateliere sustinute de artisti din Danemarca, Slovacia, Spania, Franta, Italia, Portugalia si Romania vor fi organizate la Bucuresti, timp de patru weekenduri, in perioada 13 iulie - 5 august, in cadrul celei de a zecea editii a Festivalului International de Teatru…

- Intr un comunicat remis redactiei ZIUA de Constanta, organizatorul celei de a treia editii a Festivalului "Miturile Cetatiildquo; se declara multumit. "A luat sfarsit cea de a treia editie a Festivalului International de Teatru Miturile Cetatii FMC si putem concluziona ca a fost un succes, caci stau…

- Opera "La Sonnambula" de Vincenzo Bellini, o lucrare in doua acte pe un libret de Felice Romani, a fost prezentata in prima auditie absoluta in Romania, duminica seara, la Palatul Culturii din Targu Mures, la finalul celei de a doua editii a Festivalului International de Opera "Virginia Zeani" (Agerpres).…

- Nu ratati cele mai bune filme din Romania si din regiune, dar nici proiectiile dedicate Centenarului Romaniei. INTRAREA ESTE LIBERA. Sala Teatrului George Ciprian - Sala Amfiteatru, Curtea Interioara a Muzeului Judetean Buzau.