- Preoții vranceni s-au intrunit joi, 24 octombrie 2019, la Catedrala „Sfanta Cuvioasa Parascheva” din municipiul Focșani, in conferința semestriala de toamna, sub președinția Inaltpreasfințitului Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei. Tema intalnirii a fost dedicata Anului comemorativ al…

- Gala va incepe la ora 20:00, in Sala Polivalenta din Iași și va fi transmisa live de ProX Catalin Paraschiveanu, boxerul de la Focșani care a reușit performanța excepționala de a caștiga 18 meciuri din 19 disputate la profesioniști, va urca in ring, pentru a 20-a oara. La Iași, in aceasta seara, de…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea, Ionel Cel Mare, impreuna cu directorul CUP SA Focșani, Gheorghe Vasilescu și primarul comunei Soveja, Costica Ciolan, au participat la inaugurarea lucrarilor la contractul „Inființare sistem de alimentare cu apa și canalizare in Lepșa – Greșu UAT Tulnici;…

- In jurul orei 15.10 am fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in municipiul Focșani a avut loc un accident rutier, in urma caruia o persoana a fost lovita de un autoturism pe trecerea de pietoni, in zona garii. Din cercetarile efectuate rezulta ca o minora, in varsta de 13 ani, a […] Articolul…