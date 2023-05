Stiri pe aceeasi tema

- Gradina Zoologica din Targu Mures organizeaza evenimentul Marea aventura de Paste. Toți cei interesați sunt invitați la activitațile din data de 12 aprilie 2023. Vor avea loc șase intalniri spectaculoase cu animale, la urmatoarele ore: ora 11,00 la suricate, ora 12,00 la țestoase, ora 13,00 la padocul…

- Victorii importante in turneul de handbal feminin Speranta pentru fetele junioare 3 LPS Targu Mures.In ultimele 2 meciuri disputate la Targu Jiu in date de 30.03.2023 si Targu Mures duminica 02.04.2023 in compania echipelor CSM Targu Jiu si CSS Drobeta Turnu Severin, junioarele 3 de la LPS Targu Mures…

- Reprezentanții unitaților administrativ-teritoriale care alcatuiesc Zona 2 Targu Mureș s-au intalnit vineri, 31 martie, intr-o ședința extraordinara, la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Ecolect Mureș. Cele 90 de zile de dupa rezilierea contractului, in care operatorul Brantner Veres…

- In cateva zile se implinește o luna de cand Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a suspendat licitația pentru ambele loturi ale Autostrazii Unirii (Autostrada 8), Targu Mureș – Miercurea Nirajului și Leghin – Targu Neamț. De la momentul suspendarii licitațiilor și pana…

- CSM Targu Mureș a invins pe teren propriu vineri, 17 martie, formația CSM 2007 Focșani, cu scorul de 97-75 (24-28, 28-19, 20-20, 25-18), in etapa a 4-a a play-outului Ligii Naționale de Baschet Masculin Mozzart Bet. Pentru echipa gazda, antrenata de George Trif, au punctat: Mathis 19 (4×3), Gajovic…

- CSM Targu Mures – CSM Odorheiu Secuiesc 3-2 Marcatorii nostri: Balazs-Becsi Tamas 2X, Balazs-Becsi Hunor Toți cei care au vizitat patinoarul nostru acoperit cu cort au avut parte de un meci distractiv și interesant, care s-a incheiat la limita. Potrivit antrenorului nostru Vakar Lajos, au fost multe…

- Astazi, 9 martie, reprezentanții Universitații Obuda din Budapesta, in frunte cu decanul Facultații de Arhitectura Ybl Miklos, domnul Anthony Gall, alaturi de reprezentanții Muzeului Județean Mureș, in frunte cu directorul instituției, domnul Otvos Koppany Bulcsu, s-au intalnit la Targu Mureș pentru…

- In data de 1 septembrie 2020, in campania electorala pentru alegerile locale, candidatul pe atunci la funcția de primar al municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, publica un material video realizat pe strada Posada din localitate. In respectivul clip electoral, viitorul edil șef al municipiului Targu…