Incepand cu acest an: Creste de patru ori valoarea tichetelor pentru donatorii de sange Valoarea tichetelor care se acorda donatorilor de sange incepand din acest an creste de 4 ori, de la 67 de lei la 280 de lei, conform stiripesurse.roAutoritatile spera ca in acest mod sa rezolve problema lipsei de sange din spitale.In plus, donatorii beneficiaza de o zi libera de la serviciu si 50 reducere la transportul in comun.Pot sa doneze sange persoanele intre 18 si 60 de ani care nu se afla sub tratament si au o tensiune arteriala stabila. De asemenea, acestea trebuie sa nu fi suferit int ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

