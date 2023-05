Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca, de vineri, incepe plata sumelor pentru acoperirea cheltuielilor restante cu hrana si cazarea cetatenilor ucraineni, aferente lunilor ianuarie, februarie si martie, fondurile alocate fiind de 585 milioane lei, anunța Agerpres. „Incepand de…

- Era și normal ca statul sa reacționeze acum, dupa ce s-a aflat ca unii romani, inclusiv maramureșeni, au incasat bani frumoși din așa-zisa cazare a ucrainenilor, care de fapt nu erau cazați decat in acte. Acum avem de a face cu o Ordonanța de Urgența pentru modificarea și completarea articolului 1 din…

- Un roman aflat in stare grava in Bulgariam a fost transportat, joi, cu un elicopter SMURD la un spital din Bucuresti. Barbatul a suferit intoxicatie cu etilenghicol, insuficienta respiratorie si insuficienta renala. Inspectoratul General de Aviatie al MAI anunta, joi, o misiune externa in Bulgaria.…

- Social Vouchere de vacanța pentru angajații din mediul privat, acordate de Guvern, din 2024 martie 9, 2023 10:56 Marți, 7 martie, un nou proiect legislativ a fost depus la Senat de catre parlamentari din mai multe partide politice, proiect care propune acordarea de vouchere de vacanța in cuantum…

- Accident grav la Baleni, intervine elicopterul SMURD, o persoana a fost lovita de un autoturism, in comuna Baleni, sat Baleni Romani, pe DJ 711. Pentru gestionarea situației de urgența acționeaza un elicopter SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența București-Ilfov, iar SAJ DB cu…