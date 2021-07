Încep cele mai speciale Jocuri Olimpice din istorie! Ediție scumpă și fără spectatori Dupa o amanare fara precedent din cauza pandemiei de coronavirus, Tokyo va gazdui vineri deschiderea celei mai unice variante a Jocurilor Olimpice: una plina de restricții. Ediția cu numarul XXXII a Jocurilor Olimpice, cea mai scumpa si cea care va conta pe cei mai putini sustinatori, debuteaza oficial pe 23 iulie, in timp ce flacara olimpica va fi stinsa pe 8 august. Start cu emoții, azi, al Jocurilor Olimpice 2020. Fara public și cu masuri draconice de restricție, pe fond de Covid Jocurile Olimpice de la Tokyo, detalii generale Motto: “Uniți prin Emoție” Țari participante: 205 Numar de sportivi: aproximativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

