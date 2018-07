Romania participa cu o delegatie profund remaniata la Campionatele Europene 2018 de seniori si juniori de la Glasgow (2-12 august), fata de acum un an la Cluj-Napoca, din cauza unor accidentari si retrageri, si are ca obiectiv castigarea a 2-4 medalii si 2-4 locuri IV-VI, atat la seniori, cat si la juniori, informeaza Agerpres. Fata de CE 2017 de la Cluj-Napoca, din lotul de senioare nu mai fac parte Catalina Ponor (retrasa din activitate), Larisa Iordache (in recuperare dupa o accidentare) ...