incendiu puternic într-un bloc din Târgoviște Un incendiu a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la un apartament situat intr-un bloc din Targoviste, opt persoane fiind evacuate din imobil. Doua persoane au primit ingrijiri medicale si au fost transportate la spital. Potrivit ISU Dambovita, incendiul a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la un apartament din municipiul Targoviste, pe strada Mihai Eminescu. Acolo a intervenit Detasamentul Targoviste cu 3 autospeciale de stingere cu apa si spuma, 1 autospeciala de interventie si salvare de la inaltimi,1 ambulanta SMURD, iar SAJ DB cu un 1 echipaj. ”Ajunse la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

