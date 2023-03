Autoritatea Navala Romana a transmis, printr-un comunicat de presa, ca un incendiu a izbucnit la bordul unei nave sub pavilion Panama, care transporta uree. Aceasta se afla in zona de ancoraj nr. 1 a Portului Constanta. “Comandantul navei a declarat ca incendiul a avut loc la zona spatiilor de locuit si din fericire a fost lichidat in scurt timp. Din cauza fumului dens si a riscului de intoxicare a fost solicitata interventia navelor ARSVOM pentru preluarea celor care ar fi putut avea nevoie de asistenta medicala. Din fericire toti membrii echipajului sunt in siguranta si nu a fost nevoie…