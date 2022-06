Incendiu pe a 2-a cea mai mare insulă a Greciei Un incendiu de vegetatie a scapat de sub control, sambata, in centrul insulei Evia, a doua ca marime din Grecia, autoritatile ordonand evacuarea unui sat, au anuntat pompierii, potrivit greekreporter.com Alimentat de vanturile puternice, focul s-a extins pe versantii montani impaduriti din Gaia, iar autoritatile au ordonat evacuarea satului Kremastos ca masura de precautie dupa ce flacarile au ajuns la 800 de metri de unele case. Aproximativ 70 de pompieri se lupta cu flacarile de la sol, ajutati de noua aeronave pentru stingerea incendiilor si de patru elicoptere. Insula Evia a fost afectata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

