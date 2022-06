Incendiu lângă Therme. Pompierii intervin cu 12 autospeciale Echipaje de pompieri din cadrul ISU Bucuresti-Ilfov intervin, duminica dupa amiaza, in localitatea Balotesti, in zona centrului de agrement Therme, unde o hala in care sunt depozitate materiale de constructie si mase plastice a fost cuprinsa de un incendiu. Primele date arata ca nu exista victime. Interventia are loc in zona centrului de agrement Therme, amplasat in Balotesti, in apropierea drumului national 1 Bucuresti – Ploiesti. Conform datelor furnizate de ISU Bucuresti-Ilfov, incendiul s-a extins pe o suprafata de aproximativ 500-600 de metri patrati, intr-o hala in care sunt depozitate materiale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

