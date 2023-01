Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit in localitatea Ciclova Montana, judetul Caras-Severin, dupa ce acoperisul unei case a luat foc. Salvatorii de la Sectia de Pompieri Oravita intervin dupa un apel de urgenta. Aproximativ 100 de metri patrati de acoperis cu invelitoare din tabla au ars, fara risc de propagare.…

- Pompierii militari din Alba Iulia au fost solicitați sa intervina, in cursul zilei de astazi, 26 decembrie 2022, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o magazie aparținand unui agent economic de pe strada Viilor. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui…

- Pompierii militari din Sebeș au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu, izbucnit la o anexa gospodareasca, aparținand unui imobil situat pe strada Pieții, din Municipiul Sebeș. „Secția de pompieri Sebeș intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in Municipiul Sebeș,…

- Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de miercuri, 7 decembrie 2022, in localitatea Meteș, la acoperișul unei case. Au intervenit pompierii militari din Alba Iulia și SVSU Zlatna. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia in cooperare cu SVSU Zlatna si SVSU Meteș intervin pentru localizarea și stingerea…

- Incediul a izbucnit in aceasta dimineața la un restaurant din localitatea Vanatori din județul Galați. Focul s-a extins cu repeziciune și a cuprins și o casa din apropiere. 15 perosane au reușit sa se autoevacueze la timp din calea flacarilor. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, iar 23…

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de luni spre marti, la acoperisul bisericii din satul Chersacosu, pompierii actionand timp ce doua ore pentru stingerea focului, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Vaslui.Pompierii militari de la Husi au intervenit cu trei autospeciale de stingere…

- Secția de pompieri Sebeș in cooperare cu SVSU Pianu au intervenit pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la centrala termica a școlii din localitatea Strungari. „Secția de pompieri Sebeș in cooperare cu SVSU Pianu intervin pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea…

- Pompierii din cadrul Garzii de Interventie Gilau, a Punctului de Lucru Floresti si a Detasamentului 1 Cluj Napoca au intervenit in aceasta noapte pentru stingerea flacarilor care au cuprins acoperisul unei case si o copertina alipita de aceasta, situate pe strada Feser din localitatea Gilau.Potrivit…