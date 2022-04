Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin vineri dimineata pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat la etajul 7 al unui bloc din zona Doamna Ghica, din Bucuresti. Doua persoane din apartamentele invecinate au fost evacuate.

- Un incendiu a izbucnit, marți, la acoperisul magazinului Prosper, din Calea 13 Septembrie, din București, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Zona este acoperita de un nor dens de fum. ”Incendiu la acoperișul magazinului Prosper, Calea 13 Septembrie”, anunta, marti, ISU Bucuresti-Ilfov.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Suceava au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la un incendiu izbucnit la acoperisul unui bloc de locuinte P 4 din localitatea Ostra.Potrivit ISU Suceava, la fata locului intervin pompierii militari cu patru…

- Restaurantul Riviera, situat pe Șoseaua Olteniței Nr 13 din Sectorul 4 al Capitalei, a luat foc in aceasta dupa-amiaza. La fața locului s-au deplasat șase autospeciale. “Restaurantul era inchis. Incendiul s-a produs la acoperiș. Practic, a ars tot acoperișul, cam 200 de metri patrați. Inițial s-au deplasat…

- Traficul rutier este blocat, luni dimineata, pe DN 1, la Azuga, din cauza unui accident in urma caruia doua persoane au fost ranite, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. In eveniment au fost implicate un autoturism și o autoutilitara, conduse de un barbat de 50 de ani si un…

