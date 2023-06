Mai multe echipaje ale ISU Arad au fost trimise sambata seara in misiune pentru a stinge un incendiu care a izbucnit in interiorul unei hale din județul Arad. Incendiul a izbucnit in hala unui operator economic din localitatea Tagadau. La fața locului intervin salvatori din cadrul Detașamentului Ineu cu doua autospeciale de stingere cu apa […] Articolul Incendiu la o hala din vestul tarii. Pompierii au intervenit de urgenta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .