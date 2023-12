Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri intr-o garsoniera a unui bloc de locuințe din Deva. Pompierii au evacuat 13 persoane, 11 adulți și 2 copii, iar o femeie a fost dusa la UPU Deva intoxicata cu fum. Pentru ca incendiul a fost localizat rapid, flacarile nu s-au extins la apartamentele…

- ”Pompierii Detasamentului Deva au intervenit in aceasta noapte, putin dupa ora 01.00, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit in Deva, la o garsoniera a unui bloc de locuinte de pe strada Aleea Romanilor. Interventia s-a realizat cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma si cu un…

- In aceasta dupa-masa, pompierii clujeni au intervenit la un incendiu, in comuna Aghireșu. In urma incendiului, o femeie a fost transportata la spital. „Pompierii din cadrul Garzii Aghireșu au intervenit in aceasta dupa-amiaza pentru stingerea flacarilor care au cuprins mai multe resturi menajere dintr-un…

- Eveniment Accident rutier la Perii Broșteni / O femeie, cu traumatism cranio-facial, a fost transportata la spital noiembrie 13, 2023 15:50 O femeie, de aproximativ 36 de ani, a fost transportata la spital in urma unui eveniment rutier produs astazi pe raza localitații Perii Broșteni. Pompierii teleormaneni…

- Un accident rutier a avut loc in centrul Aradului, la intersecția dintre Bulevardul Revoluției cu strada Crișan. Patru persoane, dintre care trei copii minori au ajuns la UPU. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. La fața locului au sosit doua echipaje ale Serviciului de Ambulanța…

- O familie, formata din șapte persoane, intre care cinci copii, a fost gasita intoxicata, azi noapte, intr-o casa din Deva. Pompierii Detasamentului Deva au intervenit in urma unui apel la 112. A fost anuntat ca 7 persoane, parinții și cei cinci copii ai lor, s-au intoxicat cu gaz. ”Echipajele de salvare…

- Un detașament al pompierilor și al serviciului de ambulanța SAJ Deva, au intervenit pentru a salva 7 persoane, doi adulți și cinci copii, care ar prezenta intoxicații, cel mai probabil de la o scurgere cu gaze, intr-o casa din Deva. Din primele informații toate persoanele sunt conștiente și au fost…

- Un detașament al pompierilor și al serviciului de ambulanța SAJ Deva, au intervenit pentru a salva 7 persoane, doi adulți și cinci copii, care ar prezenta intoxicații, cel mai probabil de la o scurgere cu gaze, intr-o casa din Deva. Din primele informații toate persoanele sunt conștiente și au fost…