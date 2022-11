Stiri pe aceeasi tema

Un incendiu a izbucnit miercuri dupa-amiaza la o fabrica de mobila din Cehu Silvaniei, județul Salaj.

- In finalul de saptamana trecut, in urma cercetarilor efectuate, polițiștii din Cehu Silvaniei au identificat patru tineri cu varste cuprinse intre 18 – 22 de ani, doi din județul Maramureș, unul din județul Brașov și unul din județul Satu Mare, banuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat. „Polițiștii…

- Invaluit de legende și adanc ancorat in istoria locului, castelul din Dragu a ajuns in pragul colapsului. Zilele trecute, Paul Beldi Ladislau, probabil ultimul conte in viața din Salaj, a tras un semnal de alarma cu privire la starea actuala a imobilului. Retras din viața publica, urmașul familiei nobiliare…

- Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ) a emis, luni dimineața atenționare Cod Galben de ceata, in zone și localitați din 14 judete, intre care și Brașovul. Potrivit meteorologilor, ceața va persista pe mai multe drumuri , pana la ora 10:00. Vizibilitatea va fi scazuta sub 200 de metri, iar…

- Ieri, 08 noiembrie, la ora 14.07, polițiștii baimareni au fost sesizați de catre un barbat de 34 de ani, prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca intr-un apartament a gasit mai multe baxuri de țigari. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, apelantul impreuna cu un barbat de…

- Cei de la ISU Banat, impreuna cu polițiștii, au desfașurat verificari, duminica, la Spitalul de Copii Louis Țurcanu din Timișoara. Salvatorii au stabilit ca incendiul din cursul nopții a izbucnit in camera tehnica și totul a plecat de la un aparat de purificat aerul, care s-a defectat in timpul funcționarii.

- Ancheta a pompierilor in cazul incendiului izbucnit la fabrica de mobila din Giarmata Mare. Cei de la ISU Banat s-au intors la fabrica, miercuri, pentru a incerca sa afle de la ce a izbucnit focul. In urma verificarilor, salvatorii au stabilit ca totul a pornit de la un aparat de sudura uitat sub tensiune.