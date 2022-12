Incendiu la o clădire unde se află o creşă şi un adăpost social Un incendiu a izbucnit, duminica, la o cladire din Husi, judetul Vaslui, unde se afla o cresa si un adapost pentru persoane asistate social. Doi adulti au fost transportati la spital cu arsuri, sase persoane, intre care trei copii, fiind evacuate. Conform news.ro, Sectia de pompieri Husi a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa, o autoscara mecanica, o ambulanta SMURD tip B2 (EPA) si o ambulanta SMURD tip C1 (TIM) si echipaje specializate. „La sosirea echipajelor de interventie, incendiul se manifesta la etajul cladirii, intr-o camera, si exista riscul de propagare la nivelul intregului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

