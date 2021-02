Un incendiu major la o centrala electrica din sudul Iranului a fost provocat de o pisica, a informat mass-media locala, relateaza dpa . Pisica a intrat in centrala situata pe insula Kharg in cursul noptii de vineri spre sambata si a reusit sa ajunga la panoul electric. Ea a provocat un scurtcircuit iar un cablu a luat foc, flacarile transformandu-se intr-un incendiu de proportii, conform informatiilor aparute in presa care citeaza surse locale. Pisica a murit in incendiu. Pompierii au reusit sa stinga flacarile, insa centrala a fost inchisa timp de cateva ore, lasandu-i pe cei 10.000 de locuitori…