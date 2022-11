Incendiu la o casă pe drumul spre Poiana Brașov Pompierii militari au fost alertați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa situata pe drumul spre Poiana Brașov. S-au deplasat la fata locului 3 autospeciale de stingere, 2 autoscari si un echipaj SMURD. Incendiul se manifesta prin ardere generalizata la intreaga constructie. Incendiul este localizat și se intervine pentru stingere. Din informatiile primite pana in acest moment nu s-au inregistrat victime, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, maior Ciprian Sfreja. In acest moment traficul este blocat pe DN1E, pentru… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

