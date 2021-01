Ministrul de Interne Lucian Bode a declarat, la Digi 24, ca a cincea victima a fost gasita in baie. „Am aceasta confirmare pentru a cincea victima, de la Poliție, și pot confirma ca a fost gasit cadavrul in baie”, a spus Bode. Dimineața CUMPLITA la BALȘ! Au murit oameni in INCENDIU Ministrul a mai spus ca toata cladirea a fost evacuata. „Știți foarte bine ca incendiul s-a declanșat la parterul unui pavilion, acele patru saloane de la parter. Evident ca toate cladirea a fost evacuata pentru ca a fost afectata de fum”, a mai spus Lucian Bode. Ministrul a mai spus ca 43 de pacienți au fost…