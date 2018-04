Stiri pe aceeasi tema

- Alerta intr-o cladire din Iași. Un incendiu izbucnit in toiul nopții a pus pe jar autoritațile. Flacarile au cuprins acoperișul Institutului de Boli cardiovasculare și Spitalului CI Parhon și au creat panica.

- Institutul de Boli Cardiovasculare ''I.M.Georgescu'' nu detine autorizatie de securitate la incendiu, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi. "La ultimul control efectuat in anul 2017 s-a constatat ca spitalul…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de marti spre miercuri la Spitalul de Boli Cardiovasculare din Iasi, 18 pacienți fiind evacuați si transferati in alte unitati medicale. „ISU IASI a fost solicitat la ora 00:30 sa intervina pentru stingerea unui increndiu izbucnit la etajul 6 al institutului de boli…

- Incendiul de la Institutul de Boli Cardiovasculare „I.M.Georgescu” din Iasi a fost stins miercuri dimineata, dupa aproape sase ore de la izbucnire, au informat reprezentantii IGSU. Managerul Institutului de Chirurgie Cardiovasculara, prof.univ.dr Grigore Tinica, a declarat pentru AGERPRES ca incendiul…

- Un incendiu puternic a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri la Spitalul de boli cardiovasculare Iași. Nu mai puțin de 18 pacienti situati la etajele superioare ale cladirii au fost evacuați, iar mai apoi au fost evacuati si pacientii de la etajele inferioare.

- Alerta la Institutul de Boli cardiovasculare din Iasi, acolo unde un incendiu care a izbucnit in toiul noptii de marti spre miercuri a mobilizat imediat autoritatile. De mai bine de sapte ore,...

- Pompierii intervin, miercuri dimineata, de mai bine de sase ore, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la etajul sase al Institutului de Boli Cardiovasculare, 18 pacienti fiind evacuati, au informat reprezentantii ISU Iasi. Flacarile au cuprins instantaneu si acoperisul Institutului de Cardiologie…

- Alerta la Iasi dupa ce in acesta noapte un incendiu puternic a izbucnit la Institul de Boli Cardiovasculare. Flacarile au pornit de la acoperis si au distrus aproape in totalitate etajul sase. Toti pacientii au fost evacuati si mutati in cladirea alaturata ce apartine de Spitalul Parhon. La etajele…