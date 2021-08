Stiri pe aceeasi tema

- Elbeik, vaporul pe care se crede ca teroristul Omar Hayssam a fugit din Romania, ascuns printre animale, pentru a scapa de autoritațile romane care il cautau pentru rapirea a 3 jurnaliști romani in Irak, a fost cuprins de flacari vineri, in portul Tarragona, a anunțat organizația Animals International…

- Aproximativ 28% dintre cetatenii Uniunii Europene, sau 35 milioane de persoane, nu isi permit sa mearga intr-o vacanta de vara timp de o saptamana, o cifra care creste la 59,5% pentru persoanele cu venituri sub rata riscului de saracie, arata un studiu publicat luni de Confederatia Europeana a Sindicatelor…

- Ministrul de Interne Lucian Bode susține ca Romania indeplinește toate condițiile pentru aderarea la Schengen și este increzator ca se vor face pași concreți cat mai curand pentru adoptarea deciziei. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne, Parlamentul European a adoptat, joi, cu 505 voturi…

- Romania și Bulgaria trebuie sa fie membre cu drepturi depline ale spațiului Schengen, precizeaza un raport adoptat joi cu o larga majoritate de catre Parlamentul European, relateaza G4Media . „Ținand seama de numeroasele sale solicitari de aplicare integrala a dispozițiilor acquis-ului Schengen in Bulgaria…

- Parlamentul European va adopta saptamana aceasta un raport, in care este prevazut ca va solicita inca o data ca Bulgaria și Romania sa fie primite in Schengen, conform agendei ultimei reuniuni a deputaților europeni inainte de vacanța de vara. PE arata ca in 2011 și 2018 a adoptat rezoluții cu o cerere…

- Rezoluții similare au fost adoptate de PE in 2011 și 2018, relateaza Monitor , citat de Rador. La inceputul lunii iunie, Comisia Europeana a cerut Consiliului European sa dea unda verde „cat mai curand posibil” aderarii Romaniei, Bulgariei și Croației la Schengen. Argumentul a fost ca Bulgaria și Romania…

- Banca Transilvania va achiziționa actiunile detinute de grupul polonez Getin Holding la Idea::Bank, Idea::Leasing si Idea::Broker de Asigurare.Acordul de achizitie a fost semnat, iar pana la primirea aprobarii BNR si a Consiliului Concurenței entitatile IDEA isi vor desfasura activitatea independent.…

- Premierul Florin Cițu a refuzat, marți, sa comenteze decizia BNR de a o angaja pe Viorica Dancila drept consultant pentru strategie . „Nu comentez politica de resurse umane a BNR. Discut multe cu domnul Isarescu, dar nu politica de resurse umane”, a declarat Florin Cițu, intr-un briefing de presa susținut…