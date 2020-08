Incendiu la Baneasa-judetul Constanta Un incendiu a fost anuntat, cu putin timp in urma, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin telefonul de urgenta 112.Potrivit apelantului arde o sira in localitatea Baneasa judetul Constanta.Cel care a sunat la pompieri a mai indicat ca loc al incendiului strada Plopilor.La locul interventiei au fost trimise o autospeciala de stins cu apa si spuma si un echipaj medical de prim ajutor cu o ambulanta SMURD.La final pompierii vor trebui sa clarifice si daca a fost vorba d ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

