Stiri pe aceeasi tema

- Treisprezece persoane au murit intr-un incendiu izbucnit intr-un club de noapte din orașul Kostroma, situat la aproximativ 300 de kilometri de Moscova, au anunțat sambata autoritațile locale, potrivit de AFP. „Potrivit primelor informații, 13 persoane au murit in incendiu”, a declarat guvernatorul regional…

- Treisprezece persoane au murit intr-un incendiu izbucnit intr-o cafenea rusa din orașul Kostroma, situat la aproximativ 300 de kilometri de Moscova, au anunțat sambata autoritațile locale, potrivit de AFP. „Potrivit primelor informații, 13 persoane au murit in incendiu”, a declarat guvernatorul regional…

- Cel puțin 13 oameni au murit intr-o discoteca din orașul Kostroma, la 300 de kilometri nord de Moscova in urma unui incendiu care a provocat prabușirea acoperișului. Potrivit autoritaților, 250 de oameni au fost evacuați din localul cuprins de flacari. Cel puțin 13 oameni au murit intr-o discoteca din…

- Sapte persoane au murit intr-un incendiu izbucnit intr-o cafenea din orasul Kostroma, din Rusia, potrivit TASS, care citeaza Serviciul de presa al Parchetului din regiunea Kostroma. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Atac armat intr-o baza militara din Rusia, in regiunea Belgorod la granita cu Ucraina. Cel putin 11 oameni au fost ucisi si 15 raniti dupa ce doi barbati inarmati au deschis focul asupra unor voluntari care doreau sa lupte in Ucraina, au anuntat autoritatile.

- Tragedie in Rusia! Opt oameni au murit in timpul escaladarii vulcanului Kliucevskaia Sopka, in peninsula Kamceatka. Accidentul s-a produs la o altitudine de 4.000 de metri. Patru alpinisti au murit pe loc dupa ce au cazut in gol, alti doi si-au pierdut viata la scurt timp dupa asta.

- Cel puțin 35 de persoane au fost ucise și 45 ranite intr-un incendiu izbucnit duminica in interiorul unei biserici din orașul Giza, in Egipt, au declarat pentru Reuters doua surse de securitate. Un incendiu de natura electrica a izbucnit in timp ce 5.000 de credincioși se adunau pentru slujba la biserica…

- Intre 35 și 41 de persoane au murit și mai multe au fost ranite intr-un incendiu care s-a produs intr-o biserica din orașul egiptean Giza, langa Cairo, duminica, relateaza Reuters și Associated Press.