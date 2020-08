Incendiu fără victime la Ibănești Pompierii militari de la Detașamentul Reghin au intervenit la stingerea unui incendiu cu degajare de fum in podul unei hale din localitatea Ibanești. Au ars 10mp dintr-o magazie construita din panouri sandwich și un polizor aflat in magazie. Din fericire nu au fost victime, iar focul a fost lichidat, informeaza ISU Mureș. Incendiu fara victime la Ibanești at Sursa articolului: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei dimineți, ora 04:50, pompierii din cadrul ISU Mureș au fost solicitați sa intervina in cazul producerii unui incendiu la o casa de locuit in localitatea Chiheru de Sus, strada Principala. S-au deplasat la locul solicitat și au intervenit pentru stingerea incendiului, pompierii militari…

- Pompierii militari de la Detașamentul Reghin au intervenit pe strada Muncitorilor din localitate unde un ciclon praf degaja fum. Nu era vorba de incendiu cu flacara și nici de pericol de propagare, dar fumul trebuia evacuat și de cautat alte posibile focare ascunse in tubulatura instalației, informeaza…

- In aceasta seara un incendiu a izbucnit la compartimentul motor al unei autoutilitare aflata pe raza localitații Santu din județul Mureș. Pompierii militari de la Detașamentul Reghin au intervenit, au localizat apoi au stins incendiul. Pe durata intervenției circulația se desfașura alternativ pe un…

- Pompierii de la Punctul de Lucru Sovata au intervenit in jurul orelor 14 pentru stingerea unui incendiu de autoturism. Pe strada Trandafirilor din stațiunea Sovata s-a aprins compartimentul motor al unui autoturism, din fericire fara pericol de propagare și fara victime, intervenția fiind finalizata…

- Pompierii militari din Mureș au fost solicitați vineri, 26 iunie, in jurul orei 23.10, sa intervina la un incendiu de coroane de brad in cimitirul din localitatea Ceuașu de Campie. ”S-au deplasat și au intervenit pentru stingerea acestuia pompierii militari de la Detașamentul Targu Mureș. Din fericire,…

- Pompierii aradeni au intervenit in seara aceasta la un incendiu care a izbucnit la o casa de batrani din Vinga. „In aceasta seara in jurul orei 20.00, Detașamentul de Pompieri Arad a fost alertat sa intervina in localitatea Vinga pentru stingerea unui incendiu la o anexa a unei construcții cu rol de…

- In aceasta dimineața, pe DJ 151, in zona localitații Balda, Sarmașu județul Mureș, a avut loc grav accident de circulație in care un autoturism a ajuns in șanțul de pe marginea carosabilului. In urma accidentului au rezultat cinci victime, toate aflate in autoturism, trei incadrate cod galben și doua…

- Un incendiu cu degajare mare de fum a avut loc in cursul noptii la o fabrica de produse din carne de la Zarnesti-Poiana Marului, fiind inregistrate numai pagube materiale – deseuri si mase plastice aflate la subsolul cladirii, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov. Pompierii…