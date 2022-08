Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost solicitați astazi la doua incendii de vegetație in județul Arad. Primul incendiu, semnalat puțin dupa ora 14:00 in Zimandu Nou, a fost infruntat de o autospeciala de stingere cu apa și spuma, cu sprijin din partea SVSU Zimandu Nou, și a fost stins in limitele la care a fost gasit,…

- Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit cu puțin timp in urma in municipiul Arad, in zona Alfa, la intersecția strazilor Padurii cu Barbu Lautaru. „Intervine Detașamentul de pompieri Arad cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, incadrata cu 3 subofițeri si 2 soldați. Incendiul se manifesta…

- Intervenții ale pompierilor, in noaptea de duminica spre luni, langa Timișoara. Salvatorii au fost chemați sa intervina dupa ce focul a cuprins aproximativ 20 de hectare de vegetație uscata intre Timișoara, Sacalaz și Sanmihaiu Roman. Incendiul se manifesta cu mai multe focare și nu a fost singura intervenție…

- Detașamentul de pompieri Arad a intervenit astazi, in jurul orei 14:55, cu o autospeciala de stingere incadrata cu cinci subofițeri, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscata produs in municipiul Arad, pe Calea Aurel Vlaicu, vis-a-vis de RAR. „La ajungerea echipajului, incendiul…

- Ard zeci de hectare cu grau langa Arad. „Intervine Detașamentul de pompieri Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, incadrate cu zece salvatori. In sprijin intervine Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Livada și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Șiria. Incendiul…

- Un tanar este cautat cu disperare dupa ce a intrat in balta din zona localitatii Neudorf, judetul Arad, si nu a mai aparut la suprafata. Autoritatile sunt in alerta si actioneaza inclusiv cu ajutorul unui scafandru pentru gasirea acestuia. In aceasta seara, in jurul orei 20:30, pompierii au fost sesizați…