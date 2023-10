Stiri pe aceeasi tema

- Toate operațiunile de zbor de pe Aeroportul Luton din Londra au fost suspendate pana la ora 12:00 de astazi, ca urmare a unui incendiu major care a izbucnit in parcarea terminalului. Incidentul a avut un impact asupra mai multor zboruri, inclusiv cele operate de Wizz Air intre București și Londra Luton,…

