- Panica noaptea trecuta, in localitatea Tomnatic. Pompierii au intervenit de urgența, in urma unui apel la 112, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o locuința aflata pe strada Principala din localitate. Proprietarii au fost alertați in timpul nopții, din cauza flacarilor. Incendiul a izbucnit…

- S-a dat alerta, azi-dimineața, in Banat, unde mai multe hectare de padure s-au aprins. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența pentru a stinge flacarile și a limita proporțiile pagubei. Apelul la 112 a fost facut in jurul orei 8.35. Incendiul se manifesra la litiera padurii din zona Cornereva,…

- Pompierii de la punctul de lucru Sanmihaiu Almașului și de la Garda Hida, din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj, au intervenit in dupa-amiaza zilei de luni- 7 octombrie, ora 16.47, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o camioneta incarcata cu lemne.…

- O autospeciala de stins incendii a intervenit pentru a lichida flacarile care au cuprins o autoutilitara pe strada Horea din orașul Huedin. Incendiul a izbucnit in jurul orei 13.50. Vehiculul se deplasa in momentul in care șoferul a simțit mirosul de fum și a oprit pe marginea drumului, a apelat 112…

- Un depozit cu 2.000 de tone de cereale și un tractor au ars in totalitate, in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Santana, din județul Arad. Pompierii intervin și duminica dimineața pentru stingerea ultimelor focare, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Arad, incendiul a izbucnit in…

- O cabana aflata pe strada Nucilor din Oravița a fost cuprinsa de flacari in aceasta dupa-amiaza. Apelul de urgența a fost facut in jurul orei 18.20, iar la fața locului s-au deplasat de urgența trei echipaje de stingere și unul SMURD din dacdrul Secției de Pompieri Oravița. Incendiul a fost stins, nu…

