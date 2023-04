Stiri pe aceeasi tema

- A fost data alerta la ISU Dambovița dupa ce a fost anunțat un incendiu de vegetație uscata in comuna Ludești, sat Scheiu de Sus. Pentru gestionarea situației de urgența acționeaza Detașamentul Gaești cu doua autospeciale de stingere. La locul incendiului pompierii au constatat ca acesta se manifesta…

- Mai multe garaje de lemn au fost cuprinse de un incendiu, vineri seara, in localitatea Siculeni, pentru stingerea focului intervenind pompierii militari si civili, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita.Potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Harghita,…

- Joi seara, doua case din localitatea buzoiana Candești au fost cuprinse de flacari. Incendiul se manifesta la doua locuințe din Valea Mantei, zona cuprinsa intre Candești și Nișcov. In jurul orei 19:00 Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Neron Lupașcu” al județului Buzau a fost solicitat sa intervina…

- In ultimele 24 de ore angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au intervenit in 31 de cazuri pentru lichidarea focarelor de vegetație uscata. In total focul a compromis peste 70 hectare de teren.

- Astazi, pompierii buzoieni s-au confruntat cu un val de incendii de vegetație uscata. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a facut un rezumat al acestora: Ora 12:10 – misiune stingere incendiu vegetație uscata in orașul Patarlagele. Au ars aproximativ 300 metri patrați de vegetație uscata. Ora 12:10…

- Pompierii Statiei Babadag au intervenit seara trecuta pentru monitorizarea si limitarea unui incendiu de vegetatie stuficola in apropiere de localitatea satul Satu Nou din judetul Tulcea. Incendiul a fost anuntat in jurul orelor 19:50 prin apel la numarul unic de urgenta 112. Pana in jurul orei 22.30…

- Noi incendii de vegetație uscata in județul Dambovița! Aproximativ 20.000 de metri patrați de teren s-au facut scrum intr-o singura seara. In localitatea Ocnița, joi seara, au ars aproximativ 10.000 de metri patrați de vegetație uscata. Pentru gestionarea situației de urgența au acționat pompierii Detașamentului…

- Un puternic incendiu a izbucnit, marti dimineata, la hala unei firme care prelucreaza lemnul din judetul Neamt, iar flacarile au distrus 200 de metri patrati din acoperis si doua utilaje, potrivit news.roInspectoratul pentru Situatii de Urgenta Neamt a transmis ca pompierii au fost solicitati sa intervina,…