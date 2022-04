Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Incendiu violent langa Timișoara la o fosta fabrica de țigari unde sunt depozitate azotat de amoniu lichid si pesticide Un incendiu puternic a izbucnit, joi, la o fosta fabrica de țigari aflata la ieșire din Timișoara spre Sacalaz, unde sunt depozitate azotat de amoniu lichid si pesticide. Mobilizare…

- Traficul a fost oprit pe DN 61 Ghimpați-Gaești, in comuna Crevedia Mare, județul Giurgiu. Un autocamion incarcat cu azotat de amoniu a luat foc in deplasare, șoferul reușind sa se autoevacueze. UPDATE: Poliția Giurgiu, despre accidentul in care a luat foc un camion: nu a existat pericol de explozie!…