- Cel putin zece persoane au murit duminica intr-un nou incendiu intr-o fabrica aparent ilegala din Bangladesh, unde alte 17 persoane au murit saptamana aceasta intr-un incident similar intr-o alta fabrica la marginea capitalei Dacca, transmite EFE.

- Un incendiu devastator a facut scrum o fabrica din New Delhi si a ucis cel putin 43 de oameni.Aproape o suta de muncitori se aflau in cladirea de sase etaje in momentul in care a fost cuprinsa de flacari.

- Un barbat de 73 de ani dintr-o comuna suceveana a murit, vineri dimineața, in locuința sa, intoxicat cu fumul degajat de o instalație luminoasa de Craciun, care a luat foc.Pompierii militari suceveni au intervenit in satul Falcau din comuna Brodina cu o autospeciala de stingere, o ambulanța SMURD și…

- Un pastor a confundat benzina cu apa sfintita in timpul unei slujbe de vindecare intr-o biserica din Lagos, Nigeria, eveniment ce a condus la o explozie de proportii in urma careia o persoana si-a pierdut viata, informeaza AFP.

- O femeie din Feisa, localitatea Jidvei a murit miercuri, dupa ce un cazan de țuica a explodat. Explozia a fost urmata de un incendiu in urma caruia femeia a murit. Aceasta a fost gasita carbonizata. Potrivit ISU Alba, garda de Intervenție Blaj a intervenit la o explozie urmata de incendiu la un cazan…

- Avocatul lui Ioan Sorin Buta, patronul firmei Bistim Dera SRL care a facut deratizare si dezinsectie in blocul de pe strada Mioritei din Timisoara, unde au murit trei oameni, spune ca barbatul a recunoscut acuzatiile care i se aduc si le-a spus anchetatorilor ca a cumparat substanta cu 600 de lei de…

- Incendii de proportii in sud-estul Australiei. Doi oameni au murit, 30 au fost raniti, iar cativa sunt dati disparuti dupa ce casele le-au fost cuprinse de flacari. In total, incendiile au distrus in jur de 150 de locuinte.

- Zeci de bovine au murit, dupa ce un incendiu a izbucnit la o ferma de vite din localitatea Step-Soci, raionul Orhei. Potrivit reprezentantilor IGSU, flacarile au cuprins acoperisul constructiei in care se aflau animalele.