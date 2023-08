Incendiile din Hawaii au distrus complet repere turistice și simboluri istorice de o mare valoare Incendiile dezastruoase din Maui au afectat aproape toate aspectele vieții, ucigand cel puțin 36 de persoane și distrugand sau punand in pericol cladiri importante pentru istoria hawaiiana. Printre monumentele din Hawaii se numara și un copac maiestuos cunoscut drept simbol al culturii insulei, anunța Rador. O mare parte din comunitatea Lahaina din vestul insulei Maui, unde locuiesc aproximativ 12.000 de persoane, a fost distrusa, iar sute de familii au fost stramutate, a declarat miercuri guvernatorul statului Hawaii, Josh Green. Mai mult de 270 de structuri au fost afectate in Lahaina, multe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 36 de persoane au murit in urma incendiilor care sunt in insula Maui din Hawaii, spun oficialii, potrivit BBC .Decesele in stațiunea Lahaina, principala destinație turistica a insulei, au survenit in timp ce vantul puternic a aprins flacarile. Incendiul de acolo este unul dintre cateva in…

- Incendiile de vegetatie au devastat Insula Maui din Hawaii, pe fondul vremii secetoase si vanturilor care raspandesc rapid flacarile, informeaza Rador.Primarul Richard Bissen din Maui a confirmat șase decese. Echipele de urgenta desfasoara operatiuni de cautare și salvare, spune el, avertizand…

- Mii de persoane au fost evacuate din case și hoteluri de pe insula greceasca Rhodos, dupa ce incendiile de vegetatie au cuprins parți intinse ale insulei, informeaza Rador.Serviciul de pompieri al țarii a descris incendiile drept cele mai dificile cu care se confrunta in prezent. Se estimeaza ca…

- Cel putin patru oameni au murit dupa un atac rusesc cu rachete, care a vizat centrul orasului ucrainean Kramatorsk. Un restaurant si o zona comerciala au fost lovite si alti oameni s-ar putea afla sub ruine, asa incat autoritatile se tem ca ar putea exista multe alte victime, scrie Rador.Un jurnalist…

- Milioane de persoane din America de Nord au fost sfatuite sa poarte masti in exterior, pentru a se proteja de poluarea aerului ca rezultat al incendiilor puternice din Canada, informeaza Rador.O mare parte a fumului vine din provincia Quebec, unde ard 150 de focuri. Fumul de la incendiile din Quebec…

- Cel putin 120 de persoane si-au pierdut viata si mai mult de 800 au fost ranite, dupa ce doua trenuri au intrat in coliziune in estul Indiei, informeaza Rador."Zece-cincisprezece oameni au cazut peste mine cand s-a petrecut accidentul. Totul a a luat-o razna. Eram dedesubtul gramezii", a declarat…

- ”La data de 10 mai a.c., politistii Directiei de Politie Transporturi, alaturi de inspectori din cadrul Registrului Auto Roman, au derulat o actiune de control privind legalitatea desfasurarii transportului rutier in regim TAXI si in regim de inchiriere in zona aeroporturilor civile din Romania”, anunta,…