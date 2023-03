Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii buzoieni au executat in primul trimestru al acestui an peste 1.350 de misiuni de ordine publica in mod independent sau in cooperare cu alte instituții. Din numarul total al misiunilor, cea mai mare pondere au avut-o misiunile desfașurate in mod independent pentru menținerea ordinii publice,…

- Saptamana trecuta, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, s-a aflat la Mizil, acolo unde a fost inaugurat noul sediu al Detașamentului de Pompieri, reconstruit printr-un proiect finanțat de Banca Mondiala. Fosta cladire, incadrata in clasa I de risc seismic, fusese construita…

- Autoritațile au impus restricții pe DN 10 Buzau-Brașov, in dreptul localitații Magura, dupa alunecarea de teren din noapte de 1 spre 2 martie, care a afectat și partea carosabila. Secția din Buzau a Direcției Regionale Drumuri și Poduri anunța șoferii ca in zona se circula cu 30 km/h și, in plus, este…

- Rezultatele provizorii ale Recensamantului Populației și Locuințelor runda 2021 (RPL 2021) arata o populație rezidenta a Romaniei de 19.053.800 persoane (19.053.815 persoane), in scadere cu 1,1 milioane locuitori (1.067.800 persoane) fața de recensamantul precedent (octombrie 2011). Orasul Baile Tusnad…

- Caderile de zapada din ultimele zile si caile de cirulat din oras nedeszapezite de autoritati au facut ca mai multi cetateni sa cada pe gheata si sa aiba nevoie de interventia medicilor specialisti in ortopedie de la SJU Buzau. Potrivit purtatorului de cuvant al celei mai mari unitati medicale din judet…

- A fost un an productiv atat pe plan profesional, cat și personal pentru cantarețele autohtone, care nu numai ca și-au planificat evenimente artistice, dar s-au și așezat la casele lor, au facut nunta și, cel mai important, au dorit sa iși mareasca familia. Chiar daca Facultatea de Medicina a forțat-o…

- In luna octombrie, Direcția Regionala Drumuri și Poduri (DRDP) Buzau anunța ca va incepe mai multe lucrari la versanții strabatuți de DN10, in zona barajului Siriu, date fiind frecventele caderi de pietre ce au loc pe acest tronson. Autoritațile iși propusesera sa execute mai multe lucrari de ranguire…