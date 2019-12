Incendiile de vegetație din Australia, “prea mari pentru a fi stinse" Oficialii avertizeaza ca uriașul incendiu care se întinde pe 60 km patrați, la nord de orașul australian Sydney, nu poate fi stins pentru moment, conform BBC .



Locuitorilor care nu-și pot apara casele de focul care se apropie, li s-a transmis ca vor fi evacuați. Din luna octombrie, incendiile de vegetație au ucis 6 oameni și au distrus peste 700 de case în Australia.



Gravitatea incendiilor, în aceasta perioada atipica, nefiind sezonul lor, provoaca alarma, și a determinat la apeluri pentru a combate schimbarile climatice. Incendii au fost semnalate și în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- New South Wales se confrunta vineri cu cel mai sever nivel de poluare inregistrat vreodata in acest stat australian dupa ce fumul degajat de incendiile extinse de vegetatie a dus la cresterea numarului persoanelor care au apelat la serviciile medicale si la scaderea vizibilitatii in traficul rutier,…

- Nivelurile de poluare au atins cote "periculoase" la Sydney, iar potrivit datelor oficiale, cele mai ridicate concentratii de particule fine PM 2,5 au ajuns pana la 186 de particule la un milion in nord-vestul orasului, niveluri comparabile cu cele inregistrate in capitala indiana New Delhi. Locuitorii…

- Autoritațile din statele australiene Queensland și New South Wales au decretat luni stare de urgența, întrucât zona de est a țarii este amenintata de izbucnirea unui incendiu „catastrofal” de vegetatie, potrivit Reuters, scrie Mediafax. Incendiile din nordul statului New…

- Cel putin trei oameni au murit si 150 de locuinte au fost distruse de incendii de vegetatie considerate "fara precedent" de autoritatile din Australia, transmite DPA. Zone intinse din estul tarii sunt devastate in continuare de flacari.Pompierii au gasit ramasitele arse ale unui barbat…

- Incendiile de vegetație din Australia au provocat decesul a cel puțin doua persoane, dispariția altor șapte și distrugerea a cel puțin 150 de locuințe, in cea de-a doua zi a focurilor ce cunosc o amploare fara precedent pe continentul australian, relateaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax.Mii…

- Incendiile de padure continua sa parjoleasca nordul statului american California. Aproximativ 200 de mii de oameni au fost evacuati din calea flacarilor. Printre ei sunt detinutii unei inchisori, dar si pacientii unui spital.

- Astfel de incendii se produc in fiecare an pe insula-continent in timpul primaverii si verii australe. Anul acesta insa, au fost extrem de precoce si de intense, izbucnind imediat dupa debutul lunii septembrie, in focare identificate din nordul statului New South Wales (sud-estul tarii) si pana in…

- Vantul puternic a alimentat luni mai multe incendii de vegetatie din doua state din Australia, mii de hectare fiind devastate de flacarile scapate de sub control, au anuntat reprezentati ai departamentului de pompieri, citati de Reuters potrivit Agerpres. Rafalele de vant au afectat si unele curse…