Incendii „devastatoare” în Sicilia. MAE anunță românii că zborurile sunt perturbate pe aeroporturi din cauza flăcărilor Romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Italia sunt atenționați de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ca traficul aerian pe aeroporturile din Catania si Palermo, Sicilia, este perturbat pana la finele saptamanii din cauza incendiilor de vegetație descrise de autoritațile locale ca fiind „devastatoare”.Potrivit MAE, programul zborurilor de pe aeroportul Catania-Fontanarossa Vincenzo Bellini si Falcone - Borsellino este afectat de miercuri pana duminica, 26-30 iulie.Astfel, se recomanda calatorilor sa contacteze companiile aeriene, sa verifice mesajele transmise de operatorii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

