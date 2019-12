Incendii de vegetaţie - Mii de persoane au protestat la Sydney, acoperit de un nor toxic de fum Mii de persoane s-au adunat miercuri la Sydney pentru a cere guvernului conservator sa adopte masuri urgente privind schimbarile climatice, in conditiile in care cel mai populat oras din Australia ramane acoperit de un nor toxic de fum degajat de incendiile de vegetatie care continua sa arda, relateaza dpa.



De cateva saptamani, un nor gros de fum sufoca locuitorii din Sydney din cauza numeroaselor incendii de vegetatie din jurul orasului port. Nivelul poluarii aerului este de 11 ori mai mare decat nivelul "periculos".



Peste 7.000 de persoane s-au adunat miercuri la primaria…

