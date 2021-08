INCENDII DE DUMINICĂ Sfarșitul de saptamana a fost unul plin pentru pompierii subunitaților I.S.U. Maramureș. Duminica, ei au intervenit la cinci incendii, care au izbucnit in mai multe localitați din județ. Primii au intrat in acțiune, in jurul orei 10.20, pompierii Pichetului Targu Lapuș, care au acționat, timp de circa o ora, cu doua echipaje de stingere și unul de prim ajutor EPA SMURD, la localizarea și lichidarea unui incendiu semnalat in Damacușeni, pe terenul aparținand unui localnic. Au ars circa 8 tone de fan, strans in baloți. Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, ca urmare a autoaprinderii furajelor.… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

