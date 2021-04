Încălzirea climei: Temperaturi-record în anul 2020 în Europa, în special în Siberia Clima din Europa a continuat sa se incalzeasca in 2020, regiunile arctice din Siberia confruntandu-se cu un an exceptional, cu temperaturi cu 4 grade Celsius peste valorile medii, a anuntat joi serviciul european pentru monitorizarea schimbarilor climatice Copernicus, relateaza AFP. La nivel mondial, 2020 a fost unul dintre cei doi ani cei mai caldurosi consemnati de la debutul inregistrarilor meteorologice, la egalitate cu 2016. Insa 2020 a fost cel mai calduros inregistrat in Europa, unde temperatura medie a depasit cu 0,4 grade Celsius temperatura medie a urmatorilor cinci ani cei mai caldurosi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europa a inregistrat temperaturi-record in anul 2020, regiunile arctice din Siberia confruntandu-se cu un an exceptional, cu temperaturi cu 4 grade Celsius peste valorile medii, a anuntat serviciul european pentru monitorizarea schimbarilor climatice Copernicus.

- Europa a inregistrat temperaturi-record in anul 2020, regiunile arctice din Siberia confruntandu-se cu un an exceptional, cu temperaturi cu 4 grade Celsius peste valorile medii, a anuntat joi serviciul european pentru monitorizarea schimbarilor climatice Copernicus.

- Astazi, vremea continua sa fie capricioasa, cu temperaturi mai scazute decat cele normale pentru aceasta data și instabilitate in majoritatea regiunilor. Prognoza meteo pentru București In București, va fi o vreme racoroasa. In timpul zilei se vor semnala innorari, temporar va ploua, iar dupa-amiaza…

- Astazi, vremea continua sa fie capricioasa, cu temperaturi mai scazute decat cele normale pentru aceasta data și instabilitate in majoritatea regiunilor. Prognoza meteo pentru București In București, va fi o vreme racoroasa. In timpul zilei se vor semnala innorari, temporar va ploua, iar dupa-amiaza…

- Meteorologii au anuntat prognoza pentru perioada 22 martie – 4 aprilie. Administratia Nationala de Meteorologie sustine ca intervalul de prognoza va debuta cu o vreme mult mai rece decat ar fi normal pentru ultima decada a lunii martie, atat ziua, cu maxime termice in medie de 6...9 grade, dar mai ales…

- Un record de temperatura s-a inregistrat in Masivul Parang, la peste 1500 de metri altitudine. Mercurul din termometre a urcat la aproape 17 grade Celsius. Remus Popescu, șeful Salvamont Parang a anunțat ca luni, 22 februarie 2021, s-a inregistrat un record lunar de 16,8 grade Celsius, la 1549 de…

- Este cod galben de cantitați insemnate de apa in masivele nordice și vestice, iar ploile vor continua și in zilele urmatoare. Totodata, vom trece brusc de la vreme de primavara, la temperaturi de iarna și la ger dimineața și noaptea. Sambata dimineața vor fi minime de minus 19 grade Celsius.…

- Minus 35,2 este cea mai scazuta temperatura inregistrata in ultimii 60 de ani in județul Cluj, fiind consemnata in ianuarie 1963, la stația meteo Dej. In acea perioada, in zona municipiului Dej au fost aproape doua saptamani cu temperaturi de –20 de grade Celsius și strat de zapada. ”Cele mai scazute…