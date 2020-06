Încăierarea celor zece sărmășeni s-a soldat cu arest de 24 de ore Opt persoane, din judetul Mures, banuite de savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii si liniștii publice si incaierare, au fost retinute de politistii mureseni, pentru 24 de ore. In fapt, la data de 27 iunie a.c., in jurul orelor 02.00, politisti din cadrul Poliției orașului Sarmașu au fost sesizati cu privire la faptul ca pe raza localitații Sarmașu a izbucnit un conflict in care sunt... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

