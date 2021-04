UEFA a stabilit: Romania va gazdui Euro U19 in 2025! Campionatul European U19, care urma sa fie organizat de Romania in aceasta vara, a fost anulat de UEFA, din cauza pandemiei de coronavirus. Totuși, țara noastra va gazdui in cele din urma acest turneu final, peste 4 ani. Euro U19 din 2025, in Romania Comitetul Executiv UEFA a decis in ședința de luni, 19 aprilie 2021, ca Romania sa gazduiasca in 2025 Campionatul European sub 19 ani. ...