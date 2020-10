Încă un stat depășește pragul de 1 milion de infectări cu coronavirus Inca un stat a depașit pragul de un milion de imbolnaviri cu noul coronavirus. Este vorba despre Columbia, care in ultimele 24 de ore a inregistrat un numar de 8.769 de cazuri noi de infectare. Columbia este a opta țara a lumii și a treia din America de Sud (pe langa Brazilia și Argentina) care depașește pragul de un milion de cazuri de Covid-19, conform AFP, citat de Agerpres. De la inceputul pandemiei și pana in prezent, țara a raportat 1.007.711 de cazuri de infectari cu Covid-19. Primul caz de infectare cu coronavirus din Columbia a fost raportat in data de 6 martie. Numarul deceselor in randul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

