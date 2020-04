Încă un pacient de pe secția dr. Sârboiu a decedat astăzi Printre cei trei argeșeni pozitivi Covid-19 decedați in cursul zilei de astazi se afla și cel inregistrat statistic ca fiind nr.658. Este un barbat in varsta de 82 de ani care a fost internat in data de 9 martie la Spitalul Județean Argeș, secția de Chirurgie vasculara, unde a suferit o amputație de coapsa dreapta. […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

