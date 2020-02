Inca un maxim istoric pentru euro: A trecut de 4,8 lei. Si dolarul isi bate recordul

Stiri pe aceeasi tema

- Cursul euro a atins joi un nou maxim istoric. La fel si cotatiile pentru dolar si gramul de aur, stabilite de Banca Nationala a Romaniei.BNR a anuntat un curs de referinta de 4,7834 lei/euro, in crestere cu 0,09% fata de valoarea atinsa miercuri, acesta fiind cel mai mare nivel anuntat vreodata.…

- Leul se prabuseste pe linie in ultima sedinta a acestei saptamani, in timp ce dolarul ajunge la un nou maxim istoric. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7694 de lei/unitate, o crestere de 0,10% fata de sedinta anterioara. Dolarul american creste din nou, fiind…

- Leul mai domoleste din avantul euro, dar dolarul creste ajungand la un nou nivel record. Dupa ce miercuri a atins cel mai mare nivel din ultimii 5 ani, francul elvetian continua sa se aprecieze si el in sedinta de azi. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7646 de lei/unitate,…

- Leul se depreciaza pe linie in fata principalelor valute, in a doua sedinta a acestei saptamani. Dolarul american a atins un nivel record, in raport cu leul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7696 de lei/unitate, o crestere de 0,06% fata de sedinta anterioara.…

- Euro face un pas in spate la sfarsit de saptamana, fata de moneda nationala, in timp ce dolarul creste. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7642 de lei/unitate, o usoara scadere, de 0,02%. Acesta este cel mai scazut nivel din 13 noiembrie 2019, cand a fost4.7635 lei.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7779 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de valoarea atinsa joi. Lira sterlina a urcat de la 5,6463 lei la 5,6778 lei. Acest nivel, atins in ziua in care Marea Britanie iese din UE, este cel mai mare din 16 decembrie…

- Euro si dolarul incep saptamana in crestere fata de moneda nationala, iar aurul ajunge la un maxim istoric fata de leu. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7798 de lei/unitate, o crestere de 0,02% fata de ultima zi a saptamanii trecute. Dolarul american a crescut…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7798 lei/euro, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa marti. Francul elvetian a continuat sa urce si a atins cel mai mare nivel din ianuarie 2015 pana in prezent. In 21 noiembrie 2019, euro a atins 4,7808…