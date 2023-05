Încă un bărbat carbonizat! Era acoperit cu o pătură electrică! OBREJA – E al doilea caz in decurs de cateva ore, inregistrat in Caraș-Severin! Omul avea 72 de ani și era din comuna Obreja, polițiștii din Caransebeș fiind sesizați, in 15 mai, in jurul orei 16.45, ca nu a mai fost vazut de cateva zile! „Barbatul in cauza a fost gasit in locuința acestuia, decedat, parțial carbonizat in zona picioarelor, fiind acoperit peste picioare cu o patura electrica. Cadavrul barbatului a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala in vederea efectuarii necropsiei și stabilirii cauzelor decesului. Polițiștii continua cercetarile in vederea stabilirii cu exactitate… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

