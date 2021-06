Naționala de rugby a Romaniei și-a aflat o noua adversara pentru meciurile test World Rugby pe care le va disputa in luna iulie, la București. World Rugby a confirmat ca Stejarii vor intalni pe 3 iulie, echipa Argentinei, a anunțat Federația Romana de Rugby. Pumele revin in Romania dupa 29 de ani, ultimul meci disputat aici fiind in 1992, la București, cand s-au impus cu 21-18. “Naționala de rugby a Romaniei merita aceste meciuri puternice cu Argentina și cu Scoția, cu atat mai mult cu cat sunt meciuri pe care le așteptam de foarte multa vreme. Ma bucur ca putem sa aducem aici pentru tanara…