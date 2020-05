Încă o țară cu plaje exotice din Europa este pregătită să primească turiști străini Astfel, Portugalia este una dintre primele state europene care iși va dechide granițele pentru turiști. „Turistii sunt intampinati cu bucurie in Portugalia”, a afirmat Santos Silva pentru publiatia Observador. Ministrul de Externe al Portugaliei a mai anunțat ca vor fi introduse unele masuri de verificare a sanatatii la aeroporturi, dar nu va exista carantina obligatorii pentru cei care sosesc pe calea aerului. Pana acum, Portugalia a inregistrat 30.200 de cazuri si 1.289 de decese provocate de noul coronavirus, dar a inceput sa ridice treptat restrictiile instituite de la jumatatea lunii martie… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

