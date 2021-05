Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a efectuat zeci de atacuri in Fasia Gaza in noaptea de duminica spre luni, unde gruparile armate au continuat sa lanseze rachete asupra Israelului, informeaza AFP preluat de agerpres. In cateva minute, fortele aeriene israeliene au efectuat zeci de atacuri,…

- Jurnalista Youmna Al Sayed relata live de pe acoperilul unui bloc pentru Al Jazeera când pe 13 mai Israelul a atacat cladirea de 14 etaje Al-Sharouk, un sediu al Hamas din Gaza. Jurnalista a continuat sa relateze în ciuda eploziilor puternice din jur, relateaza EuroNews.Jurnalista, Youmna…

- Armata israeliana a lansat in Gaza, in aceasta dimineața, cea mai ampla oprațiune militara de la inceputul saptamanii. La operatiune au participat 160 de avioane si 40 de tancuri, iar raidurile au vizat in special reteaua de tuneluri de sub Gaza ale militantilor din miscarea Hamas. Bombardamente au…

- Armata israeliana a distrus partial, prin raiduri aeriene, in cursul noptii, reteaua de tuneluri din Fasia Gaza, un sistem strategic utilizat de militantii islamisti care lanseaza atacuri cu rachete, iar operatiunile de ghidare a bombardamentelor au necesitat sustinere de la sol. Aproximativ…

- Armata israeliana continua operatiunile militare impotriva grupurilor islamiste din Fasia Gaza, prin raiduri aeriene si tiruri de artilerie de la sol, din zona frontierei, iar bilantul victimelor in teritoriul...

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a anuntat miercuri ca lanseaza peste 200 de rachete spre teritoriul israelian ca raspuns la atacurile israeliene asupra unei cladiri din centrul enclavei palestiniene, informeaza AFP preluat de agerpres. Vezi și: Sute de raniți și zeci…

- Escaladarea militara dintre Hamas și Israel continua miercuri dimineața cu noi lovituri israeliene asupra Fașiei Gaza, dupa o ploaie de rachete lansate de mișcarea islamista catre mai multe orașe israeliene, inclusiv metropola Tel Aviv. In total, peste 1.000 de rachete au fost lansate de grupurile armate…

- Armata israeliana a afirmat marti ca a ucis 15 membri ai unor grupari armate palestiniene in Fasia Gaza, asupra careia Fortele aeriene israeliene au lansat 130 de lovituri de riposta, in urma tirurilor de rachete lansate asupra statului evreu, relateaza AFP, Reuters si agentia israeliana de presa TPS.…